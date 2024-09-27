Araç satışında yeni dönem! Sıfır araçlar artık o sisteme dahil oluyor... Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Vergi Usul Kanunu kapsamında önemli yenilikler yapıldı. Yapılan yeniliklerle birlikte sıfır araçlar artık o sisteme dahil olacak.

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonominin önüne geçmek amacıyla yeni uygulamaları devreye alıyor.

Özellikle de araç almayı düşünenleri yakından ilgilendiren yeni uygulamalar kapsamına sıfır araçlarda artık elektronik tebligat sistemi devreye giriyor.

Bürokratik süreçlerin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışı ekonomi ile mücadeleyi hedefleyen elektronik tebligat sistemi dikkat çekti.

SIFIR ARAÇ ALACAKLAR DİKKAT!

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) ilk kez 2016 yılında kullanıma sunulan ve 9,5 milyona yakın kişi tarafından kullanılan elektronik tebligat uygulamasıyla birlikte 1 Ocak 2025 tarihinden sonra alınan sıfır araç sahipleri anlık olarak SMS ve e-Posta yoluyla da bilgilendiriliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilen ve Emniyet Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere 8 kamu kurumu tarafından da kullanılan bu uygulama sayesinde kamu milyarlarca liralık kağıt, toner ve posta masrafı gibi maliyetlerden tasarruf ediyor.

Söz konusu olan elektronik tebligat uygulamasına sıfır araç alan Türkiye'deki uluslararası kuruluşlar ve bunların yönetici kadrolarında görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensupları, engellilik oranı yüzde 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler ile 18 yaşını doldurmamış olanlar için bir zorunluluk söz konusu olmayacak.