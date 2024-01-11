Aracına bunu yaptırmayanlar dikkat! Cezası cep yakacak… Bakan Mehmet Özhaseki, tüm araç sahiplerini ilgilendiren uyarıyı yaptı. Aracına bunu yaptırmayan yandı. Cezası da az buz değil…

ensonhaber.com

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabında duyurdu. Tüm araç sahiplerinin bunu mutlaka yaptırması gerek.

Özhaseki, trafiğe çıkan araçlardan kaynaklı hava kirliliğini azaltmak amacıyla hayata geçirilen Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) uygulaması hakkında duyuru yaptı. Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) 81 ilde uygulanmaya başlandı.

EGEDES sistemi sayesinde, egzoz muayenesi yaptırmamış araçlar, trafik akışını engellemeden tespit ediliyor.

1 milyon araca ceza…

Bakan Mehmet Özhaseki, egzoz muayenesi yapmayan araç sahiplerine yönelik uygulanan idari yaptırımlarla ilgili bilgiler verdi. Özhaseki yaptığı açıklamasında, "Temiz bir hava, sağlıklı bir dünya için Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi EGEDES'i 81 şehrimizde uygulamayı sürdürüyoruz. EGEDES ile trafik kaynaklı hava kirliliğini önlemek için egzoz emisyon muayenesi yaptırmayan araçları tespit ediyoruz.

Yaptığımız denetimlerde egzoz emisyonu ölçümü yaptırmayan yaklaşık 1 milyon araca idari yaptırım uyguladık. Dünyamızı daha yeşil, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir hale getirmek için çaba gösteriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Cezası 6 bin 275 TL…

Çevre ve Şehircilik Uzmanı Hasan Ege, denetim etkinliğini artırmak ve ulaşım kaynaklı emisyonları azaltmak amacıyla EGEDES projesinin hayata geçirildiğini belirtti.

Açıklamasında, araçlarda bulunan plaka tanıma cihazıyla seyir halindeki araçların plakalarının okunduğunu ve egzoz emisyon ölçümü yapılmayan araçlara idari yaptırım uygulandığını vurgulayan Ege, "2023 yılı için egzoz emisyon ölçümünü yaptırmamanın idari para cezası 6 bin 275 lira. Son bir yıl içinde, yaklaşık 1 milyon aracın egzoz emisyon ölçümü yapmadan trafiğe çıktığını tespit ettik" dedi.

Egzoz muayenesi konusunun altını çizerek araç sahiplerine uyarılarda bulunan Ege, "Araç sahiplerinden, insan sağlığını düşünerek egzoz emisyon ölçümlerine gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Herhangi bir idari yaptırımla karşılaşmamak için ölçüm sürelerini e-Devlet üzerinden takip etmelerini de tavsiye ediyoruz" dedi.