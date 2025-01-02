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Aracına takan yandı: Artık 138 bin lira ödeyecek

Aracına takan yandı: Artık 138 bin lira ödeyecek Yeni yılla birlikte trafik cezaları da güncellendi. Trafikte bunu yapan sürücüler artık 138 bin 172 TL ceza ödeyecek. Durumun tekrarlanması halince ceza 276 bin 345 TL’ye çıkacak.