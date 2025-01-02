Aracına takan yandı: Artık 138 bin lira ödeyecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen yeni düzenleme ile yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımı tamamen yasaklandı.
Trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen bu düzenleme, özellikle VIP taşıtlar, ticari araçlar ve özel araçları kapsayan sıkı denetimlerle destekleniyor.
2025 yılı itibarıyla trafik cezalarına gelen artışla birlikte, yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara uygulanan cezalar da yükseldi.
Trafik ekipleri, yasa dışı uygulamalara karşı sahada yoğun bir çalışma yürütüyor ve kurallara uymayanlara göz açtırmıyor.
138 BİN 172 TL CEZASI VAR
Trafik cezalarında yaşanan artışın ardından, yetkisiz çakar veya tepe lambası kullanan sürücülere verilen ceza miktarı da yükseldi.
138 bin 172 lira para cezası uygulanacak,
Cezanın tekrarlanması haline 276 bin 345 lira para cezası uygulanacak,
Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el koyulacak,
Araçlar 30 gün boyunca trafikten men edilecek.