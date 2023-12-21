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Aralık faizi açıklandı mı? Merkez Bankası yılın son faizi 2023

Aralık faizi açıklandı mı? Merkez Bankası yılın son faizi 2023 Piyasaların takip ettiği faiz kararında gözler Aralık rakamlarında. Peki, Merkez Bankası Aralık 2023 faizi açıklandı mı? Ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...