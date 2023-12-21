Aralık faizi açıklandı mı? Merkez Bankası yılın son faizi 2023

Yeni yıla sayılı günler kala, başta asgari ücret olmak üzere ekonomi gündemi oldukça yoğun geçiyor.
Ekonomi ile ilgili vatandaşların bir gözü kulağı da Merkez Bankası'nda...
Kredi, mevduat, altın, döviz kuru ve piyasaları etkilemesi beklenen 'Merkez Bankası Toplantısı, bu yıl son kez yapılacak.
Bir süredir faiz artışı yönünde kararlar alan TCMB’de yılın son kararı merak konusu.
Özellikle yatırımcılar, açıklanacak karara istinaden yatırımlarını şekillendirecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu faiz kararı takvimi belli oldu.
Peki, Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, 2023 Aralık Merkez Bankası toplantısı hakkında bilgiler...
Aralık faizi açıklandı mı 2023?
Merkez Bankası aralık ayı faiz kararı 21 Aralık 2023 tarihinde saat 14.00'da açıklanacak.