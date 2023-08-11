Aralıksız çalışan işyerlerindeki kişiler cuma namazlarına nöbetleşe gidebilirler mi? Aralıksız çalışan işyerlerindeki kişiler cuma namazlarına nöbetleşe gidebilirler mi sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte merak edilen bu sorunun yanıtı..

Cuma namazı hakkında merak edilen birçok soru vatandaşlar tarafından yanıt arıyor.

En çok merak edilen sorular arasında ise "Aralıksız çalışan işyerlerindeki kişiler cuma namazlarına nöbetleşe gidebilirler mi?" sorusu yer alıyor.

Vatandaşlar bu sorunun cevabını öğrenmek için soruyu Din İşleri Yüksek Kurulu'na sordular.

Din İşleri Yüksek Kurulu bir çok kişi tarafından merak edilen bu soruya verdiği cevap ile vatandaşları bilgilendirdi.

İşte merak edilen bu soruya Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği yanıt..

Soru

Aralıksız çalışan işyerlerindeki kişiler cuma namazlarına nöbetleşe gidebilirler mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yanıtı

Günlük işler, sanat ve meslekler, aile fertlerinin geçimini sağlamak için yapılan çalışma ve yolculuklar namazın geriye bırakılması için özür sayılmaz.

Kur’an-ı Kerim’de, “Öyle kimseler vardır ki, onları ne bir ticaret, ne bir alışveriş, Allah’ı anmaktan, namazı dosdoğru kılmaktan ve zekât vermekten alıkoyar. Onlar, dehşetinden kalplerin ve gözlerin ters döneceği günden korkarlar.” (Nûr, 24/37) buyrulmuştur.

İşverenin ya da işyerinde sorumluluk alan kimsenin, namaz kılmak isteyen memurlarına ve işçilerine, cuma ve günlük dinî görevleri olan namazlarını, hiç değilse farzlarını kılabilme imkânını sağlaması gerekir.

Bununla birlikte işçinin ve memurun da namazı bahane ederek mesaisini suistimal etmemesi ve çalıştığı yerde namaz kılması için iş disiplini ve düzeni açısından işverenin veya amirlerin iznini alması lazımdır. İçinde bulundukları konum gereği Cuma namazı kılma imkânı bulamayanlar o günkü öğle namazını kılarlar.

Bu itibarla işyerinde çalışanların sadece bir kısmına izin veriliyorsa izin verilenler Cuma namazına giderler; diğerleri o günkü öğle namazını kılarlar.