Seri közcüler üzgün! İstanbul'da nargile yasaklandı mı? Nargile içmek yasak mı? İstanbul Valiliği'nden gelen son dakika açıklaması, nargileler hakkında oldu. İstanbul'daki kafelerde nargile içilmesine ilişkin yeni karar duyuruldu. Peki, nargile yasaklandı mı? Nargile içmek yasak mı? İşte detaylar...

İstanbul Valiliği'nden yeni karar...

İstanbul'da neredeyse her kafede içilebilen nargileye ilişkin duyuru yapıldı.

Valilik, yeni bir karar alınıncaya kadar nargile servisinin yasaklandığını açıklandı.

Şaşırtan kararın akabinde "İstanbul'da nargile yasaklandı mı" ve "Nargile içmek yasak mı", "Kafelerde nargile yasak mı" soruları gündeme geldi.

Peki, kafelerde nargile yasaklandı mı? Nargile içmek yasak mı? İşte konuya ilişkin detaylar...

İstanbul'da nargile yasaklandı mı?

İstanbul Valiliği plaj, park ve piknik alanlarında nargile servisini ikinci bir duyuruya kadar yasakladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklanmıştır. Buraların dışındaki ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir." ifadesini kullandı.

Nargile neden yasaklandı?

Son yıllarda özellikle gençler arasında trend haline gelen nargile de en az sigara kadar zararlı.

İçerisindeki ağır metaller nedeniyle 1 nargile belki de 4-5 paket sigarayla eşdeğer zarara yol açabiliyor.

Nargile kafelerde umuma açık bir şekilde kullanılan ve yeterince dezenfekte edilmeyen nargileler aracılığı ile birçok enfeksiyonel hastalık kişiden kişiye bulaşabiliyor.