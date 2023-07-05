Arda Güler Fenerbahçe'de kalacak mı? Ali Koç açıkladı.. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç genç futbolcu Arda Güler'in geleceği hakkında konuştu. Ali Koç, Arda Güler'in kararını açıkladı..

Arda Güler'in yeni sezonda Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor.

Genç yıldızın sarı lacivertli takımda kalmasını isteyen milyonlarca Fenerbahçe taraftarını üzecek haberi Ali Koç verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada Arda Güler'in takımda kalmayacağını açıkladı.

Fenerbahçe'de kalmak istemiyor

Ali Koç yaptığı açıklamada "Arda, Fenerbahçe'de kalmayacak, çünkü Fenerbahçe'de kalmak istemiyor." ifadelerine yer verdi.

Ali Koç ayrıca "Arda Güler'in kiralık kalması modelini içeren teklifler vardı. Ancak Arda, Fenerbahçe'de kalmak istemedi." dedi.

Bu açıklama sonrası Arda Güler'in İspanyol devi Real Madrid'e transfer olacağı iddiaları güçlenmiş oldu.

Arda Güler'in yeni sezonda hangi takıma transfer olacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak..