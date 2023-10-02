Arda Güler, Real Madrid'den ayrılıyor mu? İspanyol basınından şok iddia.. İspanyol basınında yer alan Arda Güler iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte futbolseverleri şaşırtan o iddia..

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Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak dikkatleri üzerine çeken Arda Güler henüz yeni takımıyla resmi maça çıkamadı.

Real Madrid'in sezon öncesi ABD kampında sakatlanarak ameliyat olan ve sahalardan uzak kalan Arda Güler'in peşini talihsizlikler bırakmıyor.

Real Madrid'in ve milli takımımızın genç yıldızı Arda Güler, takımının ABD'deki hazırlık kampında dizinden bir sakatlık yaşamış ve daha sonra ameliyat edilmişti.

Real Madrid formasıyla henüz resmi bir maça çıkamayan Arda Güler geçtiğimiz hafta takımla çalışmalara başlayarak futbolseverleri sevindirmişti.

Real Madrid'in Las Palmas ile sahasında oynayacağı maçta kadroda yer alması beklenen Arda Güler maçtan bir gün önce yapılan antrenmanda yeniden sakatlanarak herkesi şok etti.

Las Palmas maçında forma giymesi beklenirken yeniden sakatlanan Arda Güler'in yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İspanyol basınında şok iddia

Real Madrid'in ikinci kez sakatlanarak sahalardan uzak kalan Arda Güler'i yüksek tempoya alışması için başka bir La Liga takımına kiralayacağı iddia ediliyor.

İspanyol Relevo gazetesinin iddiasına göre Arda Güler başka bir takıma kiralanacak. Fakat bu iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı henüz bilinmiyor..