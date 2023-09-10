Arda Güler'in dönüş tarihi belli oldu! İşte Arda Güler'in Real Madrid formasını giyeceği ilk maç..

Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler sezon öncesi antrenmanda sakatlanarak sahalardan uzak kalmıştı.
Real Madrid'in ve milli takımımızın genç yıldızı Arda Güler, takımının ABD'deki hazırlık kampında dizinden sakatlanmış ve hazırlık maçlarında forma giyememişti. Arda Güler yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat oldu.
Milli futbolcumuz Arda Güler henüz Real Madrid forması ile resmi maça çıkmadı.
Arda Güler sezon öncesi antrenmanlarda gösterdiği performans ile Real Madrid taraftarlarını heyecanlandırmayı başardı.
Sahalara ne zaman döneceği uzun zamandır merak edilen Arda Güler'den müjdeli haber geldi.
Genç yıldızın sahalara dönüş tarihi belli oldu. İşte Arda Güler'in sahalara döneceği o tarih...
Döneceği tarih belli oldu
İspanyol basınında yer alan iddialara göre milli futbolcumuz Arda Güler sahalara dönmek için gün sayıyor.
Arda Güler'in, Real Madrid'in 27 Eylül tarihinde evinde oynayacağı Las Palmas maçı ile sahalara dönmesi bekleniyor.