Arda Turan'dan inanılmaz başlangıç! Eyüpspor fırtınası devam ediyor! 6 maç 6 galibiyet.. Trendyol 1. Lig 6. hafta maçında Ümraniyespor'u mağlup eden Eyüpspor fırtınalar estiriyor. Arda Turan ve öğrencileri bu sezon oynadıkları tüm maçları kazandı..

ensonhaber.com Galatasaray'da futbolu bıraktıktan sonra Eyüpspor'da teknik direktörlük kariyerine başlayan Arda Turan, Eyüpspor'daki ikinci sezonuna fırtına gibi başladı. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında sahasında Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Arda Turan ve öğrencileri 6'da 6 yaparak sezona inanılmaz bir başlangıç yaptı. Futbol camiası Arda Turan ve takımının bu başarısını büyük bir hayranlıkla takip ediyor. Trendyol 1. Lig'de oynadığı 6. maçından da galibiyet ile ayrılan Eyüpspor puanını 18'e yükselterek liderliğini devam ettirdi. Eyüpspor'un bu sezon aldığı galibiyetler şu şekilde; Keçiörengücü 0 - 1 Eyüpspor Eyüpspor 2 - 0 Kocaelispor Tuzlaspor 0 - 5 Eyüpspor Eyüpspor 3 - 1 Giresunspor Gençlerbirliği 1 - 3 Eyüpspor Eyüpspor 2 - 0 Ümraniyespor Kadrosunda Caner Erkin, Ömer Bayram, Ryan Babel, Ahmed Kutucu, Uğur Demirok, Recep Niyaz ve Robin Yalçın gibi tecrübeli isimleri yer aldığı Eyüpspor 2023/2024 sezonunda fırtınalar estiriyor. Aldıkları galibiyetlerin yanında oynadıkları futbol ile de dikkat çeken Eyüpspor Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Sakaryaspor'a konuk olacak..

Salih Demirgan

Seo Editor

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