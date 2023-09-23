Arda Turan'dan inanılmaz başlangıç! Eyüpspor fırtınası devam ediyor! 6 maç 6 galibiyet..

Galatasaray'da futbolu bıraktıktan sonra Eyüpspor'da teknik direktörlük kariyerine başlayan Arda Turan, Eyüpspor'daki ikinci sezonuna fırtına gibi başladı.
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında sahasında Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.
Arda Turan ve öğrencileri 6'da 6 yaparak sezona inanılmaz bir başlangıç yaptı.
Futbol camiası Arda Turan ve takımının bu başarısını büyük bir hayranlıkla takip ediyor.
Trendyol 1. Lig'de oynadığı 6. maçından da galibiyet ile ayrılan Eyüpspor puanını 18'e yükselterek liderliğini devam ettirdi.
Eyüpspor'un bu sezon aldığı galibiyetler şu şekilde;
Keçiörengücü 0 - 1 Eyüpspor
Eyüpspor 2 - 0 Kocaelispor
Tuzlaspor 0 - 5 Eyüpspor
Eyüpspor 3 - 1 Giresunspor
Gençlerbirliği 1 - 3 Eyüpspor
Eyüpspor 2 - 0 Ümraniyespor
Kadrosunda Caner Erkin, Ömer Bayram, Ryan Babel, Ahmed Kutucu, Uğur Demirok, Recep Niyaz ve Robin Yalçın gibi tecrübeli isimleri yer aldığı Eyüpspor 2023/2024 sezonunda fırtınalar estiriyor.
Aldıkları galibiyetlerin yanında oynadıkları futbol ile de dikkat çeken Eyüpspor Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Sakaryaspor'a konuk olacak..