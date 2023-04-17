Arefe günü bankalar açık mı? 20 Nisan Arefe günü bankalar hizmet verecek mi? Ramazan Bayramı yaklaşırken, Arefe günü olan 20 Nisan'da bankaların hizmet verip vermeyeceği merak ediliyor. Arefe gününde bazı kurumların yarım gün hizmet vereceği biliniyor. Peki Arefe günü bankalar açık mı?

"Arefe günü bankalar çalışıyor mu?" sorusu pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala Arefe gününde bankadaki işini halletmek isteyen vatandaşlar bankaların çalışma durumunu sorguluyor. Özellikle EFT yollamak veya para yatırma ve çekme işleminde bulunmak isteyenler konuyu araştırıyor. Peki Arefe günü bankalar açık mı?

Arefe günü bankalar açık mı?

Arefe gününde bankaların açık olup olmadığı sık sık sorgulanıyor. Bankalar 20 Nisan 2023 Perşembe gününde yani Arefe gününde öğlen saatine dek hizmet verecekler. Öğle saati sonrasında ise PTT ve bankalar kapalı olacak.

Ramazan Bayramı süresince de bankalar ve diğer kamu kurumları kapalı olup hizmet vermeyecek.

20 Nisan 2023 Perşembe gününe denk gelen Arefe günü yarım gün tatil olmuş olacak. Bu nedenle kamu kurumları ve bankalar gibi kurumlar yarım gün hizmet verecek.