Arefe günü ve bayramda borsa açık mı? Borsa İstanbul bayramda kapalı mı olacak? Borsa İstanbul'un arefe günü ve bayramda açık olup olmadığı gündeme geldi. İşte merak edilen sorunun yanıtı..

Kurban bayramına sayılı günler kala Borsa İstanbul'un 9 günlük bayram tatilinde açık olup olmayacağı araştırılmaya başladı.

Bayram için geri sayım sürerken en çok merak edilen konu borsanın arefe günü ve bayramda açık olup olmayacağı konusu oldu.

9 gün sürecek olan kurban bayramı tatili 24 Haziran Cumartesi günü başlıyor.

Borsa ile ilgilenen vatandaşlar konu hakkında internette aramalarına hız kazandırdı. Peki, arefe günü ve bayramda borsa açık mı? İşte yanıtı..

Arefe günü ve bayramda borsa açık mı?

Bilindiği üzere Borsa İstanbul resmi tatillerde çalışmıyor. Bu sebeple Borsa İstanbul bayramda kapalı olacak.

Borsa İstanbul arefe günü olan 27 Haziran 2023 Salı günü saat 13:00'e kadar açık olacak.