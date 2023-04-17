Arife günü oruç tutulur mu? Ramazan arifesi orucun sevabı Arife gününe az bir zaman kala Müslümanlar oruç tutulup tutulmayacağını teyit ediyor. Ramazan arifesinde oruç tutulur mu sorusu gündemin merak edilenleri arasında yer alıyor. Peki, arife günü oruç tutulur mu? Her kim arife günü oruç tutarsa...

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i uğurlamaya günler kaldı. Bayrama kavuşmayı bekleyen İslam alemi, arife günü ile karşılayacak. Oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, arife günü oruçlu muyuz sorusunu gündeme taşıdı. Arife günü oruç tutulur mu merak ediliyor. Ramazan arifesinde oruç tutmanın hükmü ve fazileti hadis-i şerifle müjdelenmiştir. Arife günü oruç tutmanın sevabı, Hz. Peygamber tarafından bildirilmiştir. Peki, arife günü oruç tutulur mu, sevabı nedir? İşte yanıtı... Arife günü oruç tutulur mu? ilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Arife günü, Ramazan orucunun son günüdür. Bu günü oruçlu geçirmek farzdır. Arife günü oruç tutmanın fazileti Z Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur.