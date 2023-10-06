Arka Sokaklar’dan Kızılcık Şerbeti’ne bomba transfer: Alev’e rakip, Pembe’ye ortak geliyor! Arka Sokaklar’ dizisinin yıldızı Show TV'nin reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti dizisine dahil oldu. Alev’e rakip geliyor. Pembe’nin yeni umudu olacak. İşte Kızılcık Şerbeti’nin bomba transferi…

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Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, büyük bir sürprizle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Dizinin kadrosuna katılan yeni isim, Türk televizyonunun sevilen yüzlerinden biri olan Arka Sokaklar'ın yıldızı oldu.

Bu bomba transfer, Alev karakterine karşı büyük bir rekabetin habercisi olarak dikkat çekiyor.

Yeni oyuncu ile birlikte, reytinglerde büyük başarı yakalayan bu yapımda yaşanacak rekabet, izleyicileri ekrana kilitleyecek.

Alev'in yeni rakibi olarak dikkatleri üzerine çeken bu yıldız oyuncu, dizinin izleyici kitlesini daha da genişletecek gibi görünüyor. İşte o isim…

Ebru Destan dahil oldu!

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Alev’in eski sevgilisi Rüzgar karakterinin, diziye sevgilisi Helin’le birlikte gireceği belirtildi.

Helin karakterini ise son olarak Arka Sokaklar dizisinde rol alan Ebru Desten canlandıracak.