Artık emekli olmak çok kolay! Bu şartları taşıyorsan hemen başvur… Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, bir adım daha ileri gidiyor. Bağ-Kur prim gün sayısının SGK'lılarla eşitlenmesi kararı, küçük esnaf ve işçiler için büyük bir müjde niteliğinde. Artık 5 yıl erken emekli olabilecekler. İşte gereken şartlar…

ensonhaber.com

Türkiye'de uzun süredir gündemde olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi için önemli bir adım atılıyor.

Bağ-Kur sigortalılarını ilgilendiren bu düzenleme, küçük esnaf ve Bağ-Kur'lu çalışanlar için erken emeklilik kapısını aralıyor.

Bağ-Kur prim gün sayısı, SGK'lılarla eşitlenerek 7200'e düşürülüyor ve bu gelişme EYT bekleyenler için büyük bir umut ışığı oluyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu önemli düzenlemeyi müjdeledi.

Bağ-Kur prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi için çalıştıklarını ve yakın bir gelecekte bu değişikliği hayata geçireceklerini belirtti.

Küçük esnafa müjde!

Sabah’tan Hazal Ateş’in haberine göre Bağ-Kur ile SGK prim eşitlemesinden küçük esnaf yararlanacak. Böylece 1800 gün kazanan Bağ-Kur'lular 5 yıl daha az prim ödeyecek.

Kimler yararlanabilir?

EYT’nin yeni düzenlemesinden Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi küçük esnaf yararlanabilecek.

Şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri EYT yasal düzenlemesinden faydalanamayacak.

Sadece 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan ve gerekli koşulları taşıyan Bağ-Kur'lular erken emekli olabilecek.

Yasal düzenlemeyle prim günü düşerken normal emeklilikte yaş koşulu değişmeyecek. Prim gününü 7200'e tamamlayan Bağ-Kur'lu kadın 58, erkek de 60 yaşında emekli olacak.

Yasal düzenlemenin yaşama geçmesiyle birlikte 7200 prim gününü yatıran vatandaşlar geri ödeme almayacak.