Asansör kapaklarında bu küçük delik bakın ne işe yarıyormuş…

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Asansörler hayatımızı kolaylaştıran önemli taşıma araçlarının arasında yer alır. Daha yüksek ve derin yapıların yapılmasıyla ortaya çıkan bu araçlar çoğu kişinin 1 kat olsa dahi merdiven yerine tercih ettiği araçlardır.

Herkesin kullandığı bu araçların kapıların yer alan ve çoğu kişinin havalandırma deliği olarak düşündüğü minik delikler oldukça önemli detaylar arasında yer alıyormuş.

Havalandırma deliği olarak düşünülen bu delik meğer hayati önem taşıyormuş. Bakın minik ama oldukça önemli olan bu delik ne işe yarıyormuş…

HAYATİ BİR ÖNEMİ VARMIŞ!

Asansör kapılarındaki bu küçük delikler ne havalandırma deliği ne de birer kameraymış. Bu delikler aslında tahmin edilenin aksine özel bir anahtarla açılabilen birer kilit deliğiymiş.

Bu delikler sayesinde, asansörde sıkışma, elektrik kesintisi veya yangın gibi acil durumlar yaşandığında, yetkili ekipler özel bir anahtar kullanarak kapıyı açabilir ve sıkışan kişileri güvenli bir şekilde kurtarabilme olasılığı sağlıyormuş.

Dakikaların bile hayati önem taşıdığı acil durumlarda bu delikler sayesinde kurtarma ekipleri, asansörde sıkışan kişilere çok daha hızlı ulaşabilir ve onları kurtarabilme imkanına ulaşıyorlarmış.

Ayrıca asansörlerin periyodik bakımlarında da bu delikler kullanılıyormuş. Bu delikler, asansörlerin güvenliğini sağlamak için oldukça önemli bir önlemdir.

Ancak her ne kadar acil durumlar için kullanılıyor olsa da bu delikler her asansörde bulunmuyormuş. Söz konusu delikler asansörün modeline, binanın yapısına ve üreticinin tercih ettiği güvenlik sistemlerine göre farklılık gösteriyormuş.