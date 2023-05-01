Asarken gören kapınızı çalacak! Çamaşır yıkarken 1 kaşık karabiber atarsanız... Çamaşırlarınız makineden ilk günkü gibi çıksın istiyorsanız, özellikle renkliler, az bilinen bir tüyomuz var. Astığınız andan itibaren komşularınızın öğrenmek için can atacağı çamaşır yıkama ipucunu anlatıyoruz!

Kıyafetlerimiz yıkandıkça renkleri solar, canlılığını yitirir. Yeni olmasına rağmen rengi değiştikçe eski görünen kıyafetler, kimsenin hoşuna gitmez.

Çamaşır yıkarken kullandığınız deterjan ve yumuşatıcıların yanı sıra, bilinmesi gereken tüyolar da vardır.

Renk ve duruma göre (leke, koku vb.) alacağınız önlem değişmekle birlikte, çamaşırlarınızın rengini koruyacak inanılmaz bir bilgiyi açıklıyoruz.

Özellikle kimyasallardan uzak durmak istiyorsanız, hassas ve alerjik bir yapınız varsa hem doğal hem ekonomik olan bu yöntemle, daha önce denemediğinize pişman olacaksnız.

Ayrıca çamaşırlarınızı bu şekilde yıkarsanız, komşularınız bile hayran kalacak!

Karabiber etkisi

Kulağa çok ilginç gelebilir ancak yemeklerde baharat olarak kullandığımız karabiberin çamaşırlar üzerinde de faydalı olduğunu biliyor muydunuz?

Giysileri yıkamadan önce çamaşır makinesine atacağınız karabiber bakın neler yapıyor...

Karabiber, hafif bir zımpara kağıdı gibi çalışır ve kıyafetlerinizdeki kalıntıları temizler, çamaşırlarda koruyucu bir etki yapar.

Çamaşırları yıkamadan evvel, çamaşır makinesine 1 çay kaşığı da karabiber atın. Hem renkleri koruyacak hem de kötü kokuyu önleyecektir.