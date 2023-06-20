Asgari ücret kaç dolar oldu? Yeni asgari ücret dolar bazında ne kadar ediyor? Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından en çok merak edilenler arasında asgari ücretin kaç dolar olduğu konusu yer alıyor. İşte yeni asgari ücretin dolar karşılığı..

Yeni asgari ücretin belli olmasının ardından konu hakkında aramalar hız kazanmış durumda. Vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında ise yeni asgari ücretin kaç dolara denk geldiği sorusu bulunuyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Temmuz 2023 itibariyle yeni asgari ücretin net 11 bin 402 TL’ye yükseltilmesine karar verdi. Asgari ücrette artış oranı yüzde 34 olurken yeni asgari ücretin dolar karşılığı da belli oldu. Peki, yeni asgari ücret kaç dolar ediyor? İşte merak edilen o sorunun yanıtı.. Yeni asgari ücret kaç dolar ediyor? 11 bin 402 TL olarak belirlenen yeni asgari ücret güncel kurla birlikte 482 dolara denk geliyor.