Yeni asgari ücret ne kadar oldu? Ara zam geldi! 2023 Brüt ve net asgari ücret.. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2023 yılı asgari ücrette ara zam belli oldu. Vatandaşlar brüt ve net asgari ücret araştırmasına başladı. Peki, ne kadar zam geldi? İşte yeni asgari ücret!

Vatandaşın cebini rahatlatacak haber geldi. Asgari Ücret Komisyonu, ara zam için üçüncü toplantıda karara vardı. Görüşmeler neticesinde 2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücret belirlendi. Brüt ve net asgari ücret tutarı vatandaşa duyuruldu. Milyonlarca çalışan yeni ücreti merak ediyor. Peki, 2023 asgari ücret zammı ne kadar? Brüt ve net asgari ücret kaç TL? İşte 2021 asgari ücret ve detaylar... Zamlı asgari ücret brüt ve net 2023 2023'ün ikinci yarısında brüt 13 bin 14 net asgari ücret 11 bin 402 lira olarak belirlendi. Yüzde 34 artış yapıldı. 400 TL olarak uygulanan asgari ücret desteği 500 TL olarak uygulanmaya devam edecek.