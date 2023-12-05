Asgari ücrete yüzde 50 zam gelir mi? Oranlar ve maaşlar 2024! Asgari ücret zammından etkilenecek olan milyonlarca çalışan, hesaplamalara başladı. Yeni yılda alınacak maaşların yüzde kaç zamlı olacağı merak ediliyor. Peki, asgari ücrete yüzde 50 zam gelir mi? İşte detaylar...

ensonhaber.com

Her yıl sonu olduğu gibi, 2023 Aralık ayında da asgari ücret pazarlıkları gündemde.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 11 Aralık'ta ilk toplantısını yapacak.

Yetkili birimlerin oturacağı masada işveren ve işçi için en sağlıklı kararın alınması adına çaba sarf edilecek.

Asgari ücretten direkt ve dolaylı olarak etkilenecek olan milyonlarla vatandaş söz konusu. Bu noktada hesap kitap yapanlar, "asgari ücrete yüzde 50 zam gelir mi" merak ediyor.

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte rakamlar biraz daha netleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı asgari ücretinde bir kez zam yapılacağını belirtirken, vatandaşları enflasyona ezdirmeyeceklerini söyledi.

İşte söz konusu zam oranları ve yeni maaş tahminleri...

2024 asgari ücreti:

%40 zam gelirse 15 bin 963 TL

%45 zam gelirse 16 bin 533 TL

%50 zam gelirse 17 bin 103 TL olacak.