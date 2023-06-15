Asgari ücretliler o tarihe odaklandı! Yeni maaşlar masada! İşte zam oranları ve ücretler... Asgari Ücret Komisyonu, zam oranını belirlemek üzere ikinci kez bir araya gelecek. Milyonları ilgilendiren toplantı tarihi de belli oldu. Peki, asgari ücret 2. toplantı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

Doğrudan ve dolaylı milyonlarca çalışanın taban ücretini belirleyecek olan asgari ücret, 2023 yılında ikinci kez artış gösterecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyon ve pahalılıkla mücadelede vatandaşını ezdirmeyeceği sözü üzerine, ara zam gündemde. Asgari Ücret Komisyonu, temmuz ayında yapılacak olan asgari ücret zammı için çalışmalara başladı. Asgari ücrete Temmuz ayında ilk 6 aylık enflasyon farkına göre zam yapılacak. Hükümet, işverenler (TİSK) ve işçi kesimi (TÜRK-İŞ) tarafından gerçekleştirilen toplantıların ardından Temmuz asgari ücret zammı belirlenecek. Bu kapsamda ilk toplantı 13 Haziran'da gerçekleştirildi. 4 toplantıda bitmesi beklenen asgari ücrette anlaşmanın bayramdan önce sağlanması bekleniyor. Vatandaşlar, ikinci toplantının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Komisyonun tekrar toplanacağı tarih açıklandı. Peki, asgari ücret 2. toplantı ne zaman, hangi gün? İşte toplantı tarihi... Asgari ücret ikinci toplantı tarihi: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 19 Haziran'da ikinci toplantısını yapacak. Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde: Yüzde 30 zamda net ücret 11 bin 57 lira, brüt ücret 13 bin 10 lira. Yüzde 35 zamda net ücret 11 bin 483 lira, brüt ücret 13 bin 510 lira. Yüzde 40 zamda net ücret 11 bin 908 lira, brüt ücret 14 bin 11 lira. Yüzde 45’lik bir zamda net ücret 12 bin 333 lira, brüt ücret 14 bin 503 lira.