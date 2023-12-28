Asgari ücretteki 2 liranın mantığı çözüldü! İşte sebebi 17 bin 2 lira olarak belirlenen 2024 yılı asgari ücretinde "2 TL"nin sebebi merak konusu olmuştu, sebebi ortaya çıktı.

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Milyonların cebine girecek olan asgari ücret, 2024 yılı için açıklandı.

Yeni asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira olarak belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yüzde 49'luk artış yapıldığını belirtti.

Açıklamasının ardından neden düz 17 bin lira değil de "17 bin 2 lira" olduğu merak edildi.

Asgari ücretteki iki liranın mantığı, hesaplamalarla çözüldü.

Asgari ücret hesaplama

Asgari ücretin küsuratlı olmasının arkasında bir hesap yatıyor.

Hem ücret ödemeleri hem de prim ödemeleri günlük asgari ücret üzerinden belirleniyor. Bu nedenle asgari ücret esasında aylık olarak değil, günlük olarak belirleniyor.

Günlük tutar 30 ile çarpılarak brüt asgari ücret hesaplanıyor.

Asgari ücretin virgülden sonra iki haneli olması da muhasebecilerin işini kolaylaştırıyor. Bu sebeple, muhasebeciler açısından uygun bir değere denk getirmek üzere hesaplanıyor.

İşte 2 liraya sebep olan 2024 asgari ücret hesabı: