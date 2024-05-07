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Asıl tehlike şimdi geliyor! 2 gün kalacak: Bu kişilerin keyfini kaçıracak

Asıl tehlike şimdi geliyor! 2 gün kalacak: Bu kişilerin keyfini kaçıracak Mısır’ın üzerinden yeni bir dalga Türkiye’ye doğru yola çıktı. Çarşamba günü giriş yapacak. Özellikle bu iki bölgede yaşayan ve alerjisi olanlar dışarı çıkarken dikkatli olsun.