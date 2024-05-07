Asıl tehlike şimdi geliyor! 2 gün kalacak: Bu kişilerin keyfini kaçıracak

Güncel hava durumuyla ilgili önemli bir uyarı var! Mısır üzerinden gelen yeni bir hava dalgası, önümüzdeki Çarşamba günü Türkiye'ye ulaşacak.
Bu durum özellikle alerjik reaksiyonlara duyarlı olan vatandaşları etkileyebilir.
Hava durumu uzmanları, bu dalganın özellikle belirli bölgelerde alerji semptomlarını artırabileceği konusunda uyarıyor.
Alerjisi olanların keyfi kaçacak
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, alerjisi olanları Çarşamba ve Perşembe günü için uyardı. Özellikler Ege ve Marmara'da yaşayanların birkaç gün keyfi kaçacak.
Hava Forum uyarısında şu ifadelere yer verdi:
"Alerjisi olanlar dikkat! Çarşamba ve perşembe günü Ege ve Marmara'da yüksek polen salınımı bekleniyor. Birkaç gün alerjisi olanların keyifi kaçabilir. Muhtemel etkiler:
- Gözde, burunda, boğazda kaşıntı, batma ve acıma
- Halsizlik
- Huzursuzluk
- Keyifsizlik"