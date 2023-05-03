Aşırı kilosu olan kişinin tedavi amaçlı fazla yağlarını aldırması caiz midir? Vatandaşlar dini açıdan cevabını merak ettikleri ' Aşırı kilosu olan kişinin tedavi amaçlı fazla yağlarını aldırması caiz midir?' sorusuna internette yanıt aradılar. İşte, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu konudaki görüşü..

Aşırı kilosu bulunan kişilerin merak ettikleri bir soru olan tedavi amaçlı fazla yağların aldırması caiz mi sorusu internette sıklıkla araştırılmaktadır. Din İşleri Yüksek Kurulu, "Aşırı kilosu olan kişinin tedavi amaçlı fazla yağlarını aldırması caiz midir?" sorusunu yanıtladı. Konu hakkında araştırma yapan vatandaşlar meraklarını gidermek için bu soruyu Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesinden sordular. Din İşleri Yüksek Kurulu verdiği cevap ile vatandaşların meraklarını giderdi. İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği cevap.. Soru Aşırı kilosu olan kişinin tedavi amaçlı fazla yağlarını aldırması caiz midir? Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yanıtı Aşırı yağlanması olan kişinin sağlık açısından gerekli görülmesi halinde fazla yağlarını aldırmak suretiyle tedavi olmasında dinen bir sakınca yoktur.