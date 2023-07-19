ASKİ ilçe ilçe duyurdu! 19 Temmuz Ankara’da su kesintisi yaşanacak ilçeler…

ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar arama motorlarında araştırma yapmaya başladı.
Peki Ankara’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde su kesintisi yaşanıyor? İşte 19 Temmuz 2023 su kesintisi ve arıza sorgulama…
Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler
Ankara’da su kesintisi yaşanacak olan ilçelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.