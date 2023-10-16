ASKİ ilçe ilçe uyardı: O ilçelere su verilmeyecek! İşte 16 Ekim ASKİ su kesinti listesi ASKİ Genel Müdürlüğü, bugün su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. Mağdur olmak istemeyen vatandaşlar arama motorlarında araştırma yapıyor. İşte 16 Ekim ASKİ su kesinti listesi…

ensonhaber.com Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Ankara'nın bazı ilçelerinde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Su kesintisi haberiyle birlikte Ankara'da yaşayan vatandaşlar, önlemlerini almak istiyor. Suların ne zaman geleceği konusunda ve hangi bölgelerde su kesintisi yaşandığına dair bilgi almak için arama motorlarında araştırmalara başladılar. Arama motorlarında, "Ankara'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? Ankara'da sular ne zaman gelecek?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 14 Ekim Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler... Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler Ankara’da su kesintisi yaşanacak olan ilçelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. ASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA