ASKİ uyardı: Ankara’nın o ilçeleri susuz kalacak! 2 Ekim ASKİ su kesinti listesi

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Ankara'da yaşayan vatandaşlar, ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama sonucu bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını öğrendi.
Su kesintisi planlarına ilişkin bilgilendirme, ilçe ve mahallelerin ASKİ tarafından duyurulmasıyla yapıldı.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmamak için vatandaşlar, su kesintisi tarihlerini ve etkilenen bölgeleri araştırmak amacıyla arama motorlarında sorgulama yapmaya başladılar.
İşte 2 Ekim 2023 tarihinde yaşanacak olan su kesintileri…
Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler
Ankara’da su kesintisi yaşanacak olan ilçelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.