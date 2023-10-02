ASKİ uyardı: Ankara’nın o ilçeleri susuz kalacak! 2 Ekim ASKİ su kesinti listesi Ankara’da su kesintisi yaşanacak bölgeler duyuruldu. Vatandaşlar mağdur olmamak adına önlem alabilmek için hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacağını araştırıyor. İşte 2 Ekim Ankara’da susuz kalacak ilçeler ve mahalleler…

ensonhaber.com Ankara'da yaşayan vatandaşlar, ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama sonucu bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını öğrendi. Su kesintisi planlarına ilişkin bilgilendirme, ilçe ve mahallelerin ASKİ tarafından duyurulmasıyla yapıldı. Su kesintisi sebebiyle mağdur olmamak için vatandaşlar, su kesintisi tarihlerini ve etkilenen bölgeleri araştırmak amacıyla arama motorlarında sorgulama yapmaya başladılar. İşte 2 Ekim 2023 tarihinde yaşanacak olan su kesintileri… Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler Ankara’da su kesintisi yaşanacak olan ilçelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. ASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA