Aslanlar transferde tarih yazıyor: Serie A’nın efsanesi Galatasaray’da! Bu sezon transferde yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray, bombayı patlattı. Serie A ekibi Juventus'un yıldızını renklerine bağlıyor. İtalyan basını transferi duyurdu.

ensonhaber.com

Galatasaray, transfer döneminde harikalar yaratmaya devam ediyor. Bu dönemi bir dünya yıldızı transferiyle noktalamayı planlıyor.

Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncuları kadrosuna katmasıyla futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele gibi önemli isimleri transfer ederek kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılı ekip, hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir şekilde yoluna devam ediyor.

Şu ana kadar Süper Lig'de oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 7 puan toplayan Aslanlar, bu kez bombayı patlattı.

İtalyan basını büyük bir transferin kapıda olduğunu duyurdu. İşte dünya basınına yansıyan dev transfer…

İtalyan basını duyurdu!

Stopandgoal’de yer alan habere göre Galatasaray’ın Juventus’ta forma giyen Paul Pogba’yı kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Juventus’un ise 30 yaşındaki yıldız oyuncunun sağlık sorunları sebebiyle elden çıkarmak istediği söylendi.

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Pogba, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle 10 maça çıktı ve 1 asist kaydetti.

Manchester United, Le Havre, Torcy gibi ekiplerde de forma giyen yıldız oyuncunun Juventus’la sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.