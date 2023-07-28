Aşure Günü bunu yapan 1 yıl boyunca hastalık ve dertlerden korunuyor! Aşure Günü’nün gelmesiyle vatandaşlar Aşure Günü’nde yapılacak ibadetleri araştırıyor. Bu önemli günde eğer bunu yaparsanız 1 yıl boyunca dertlerden ve hastalıklardan eser kalmayacak.

Hicri Takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem ayının 10. Gününe denk gelen Aşure Günü İslam inancında önemli bir yere sahip.

Bu özel gün, bu yıl 28 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Pek çok mümin için bu gün dualarla, ibadetlerle ve hayır işleriyle dolu geçiriliyor.

Aşure Günü’nün gelmesiyle birlikte Müslüman vatandaşlar, bu önemli günün faziletlerini ve yapılacak ibadetleri araştırmaya başladı.

Aşure Günü’nün faziletlerinden biri de gül suyuna 7 fatiha okumaktır. Manevi duyguların güçlenmesine ve duaların kabul olmasına vesile olacağına inanılıyor.

1 yıl boyunca hastalıktan koruyor

İslam inancına göre, bir sene boyunca hasta olmamak için Aşure Günü gül suyuna 7 fatiha okunuyor.

Aşure günü bir miktar gül suyuna her birinin başında besmele çekilerek ve suya bakılarak 7 fatiha okunup sonra o gül suyu başa ve yüze sürülürse o kişi bir dahaki seneye kadar illet ve dert görmez. Bu husus tecrübeyle sabit olmuştur. (Muhammed Ebul-Yüsr Abidin, el Evradüd-daime,sh-93)

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