Aşure gününün faziletleri nelerdir? Aşure günü nasıl ortaya çıktı? 2023 Aşure günü.. Aşure gününün faziletleri ve aşure gününde yapılacak ibadetler merak ediliyor. İşte aşure günü hakkında bilinmesi gerekenler..

Muharrem ayı içerisinde idrak edilen Aşure Günü son günlerde en çok merak edilen ve araştırılan konuların başında yer alıyor.

Aşure günü her yıl Muharrem ayının 10. günü başlamasıyla bilinir. Birlik, beraberlik, bereket ve paylaşma günü olan bu mübarek günde ibadet etmek isteyenler nasıl ibadet edeceklerini merak ediyor.

Bu yıl 28 Temmuz'da idrak edilecek olan aşure günü için geri sayım başladı.

Aşure günü fazileti

Bu mübarek günde bazı alimler oruç tutmanın sünnet olduğunu dile getirmektedir. Öyleki Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) aşure gününde oruç tutmuştur ve bunu tüm müslümanlara tavsiye etmiştir.

Kuran-ı Kerim'e göre dört kıymetli ay bulunmaktadır. Bu aylardan biriside Muharrem ayıdır. Aşure günü ise Muharrem ayının en kıymetli günleri arasında yer almaktadır.

Aşure günü nasıl ortaya çıktı?

Aşure gününün nasıl ortaya çıktığına dair çeşitli söylentiler bulunmaktadır. Bunlardan biride, Nuh tufanına dayanmaktadır.

Rivayete göre Nuh Peygamber, sular çekilip karaya çıkınca gemide kalan erzaklardan ne var ne yoksa çıkartıp büyük bir kazanda kaynatmış. Büyük tufandan kurtulanlar hep birlikte bu yemeği yiyerek hallerine şükretmişler. Aşure günü geleneğinin buradan çıktığı söylenmektedir.