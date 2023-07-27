Aşure yaparken 1 kaşık ekleyin! Eltiler sır gibi saklıyor... Herkesin el lezzeti farklı olduğu gibi aşure tarifi de başkadır. Ancak koyu renkli aşure genelde pek hoş karşılanmaz. Aşureyi kararmadan yapmanız için eklemeniz gereken 1 kaşık malzemeyi açıklıyoruz! Her bakan sırrını soracak...

Muharrem ayına kavuşan İslam alemi, aşure için kolları sıvadı. Evin bereketini sağlayan aşure için kazanlar kaynıyor. Aşureyi tüm malzemelere rağmen koyu renkli olmadan yapmanın bir formülü elbette var. Aşureyi bu şekilde yapanlar, tarif için her an sorguya çekiliyor. "Aşureyi nasıl yaptın" sorusunu duymak isteyenler toplansın! İşte tam renginde aşure için yapmanız gereken şeyi açıklıyoruz... 1 kaşık karbonat ekleyin Aşureyi karartan incirdir. Ancak süt ile ısladığınızda bu sorun ortadan kalkacaktır. Aşurenin kararmaması için içme suyu kullanın ve içine bir çay kaşığı karbonat ilave edebilirsiniz.