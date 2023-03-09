Asyalılar haklı çıktı! Duyan eve almıyor! Tuvalet kağıdının inanılmaz zararı... Vücudumuzda en hassas bölgelerimizde kullandığımız tuvalet kağıtları, sağlık açısından zararlı olmasıyla şoke etti. Duyan, bir daha kullanmak istemiyor... İşte tuvalet kağıdındaki gizli tehlike!

Çoğu Asya ülkesinde tuvalet kağıdı kullanılmaması, herkesi şaşırtan bir gerçek. Ancak zararlarını duyanlar, artık hak veriyor.

Tuvalet kağıdı son günlerde artan fiyatlarıyla dikkat çekse de, bir evin olmazsa olmazları arasında yer alır.

En hayati temizlik ürünleri arasında bulunan tuvalet kağıdı, özellikle Türk halkı için bir vazgeçilmez...

3 katlı, yumuşak ve kokulu çeşitleriyle raflarda yerini alan tuvalet kağıtları hakkındaki gerçek, inanılmaz şaşırttı.

Meğer en hassas yerlerimize her gün sürdüğümüz o kağıtlar...

Tuvalet kağıdı kullanmanın zararları

Tuvalet kağıdı bir hijyen ürünü olmasına rağmen, çoğu firma 'ticari sırlar' hakkına sığınarak içeriğini paylaşmıyor. Ancak tuvalet kağıdında yumuşak ve sert olması için tehlikeli bir kimyasal olan 'formaldehit' kullanılıyor.

Formaldehit, özel bölgeleriniz için tahriş edici bir özelliğe sahiptir. Ayrıca gözünüzün, derinizin ve boğazınızın daha hassas hale gelmesine sebep olur.

Öte yandan üreticiler tuvalet kağıdını adeta bir çiçek bahçesi gibi kokutmak için birçok yapay koku kullanıyor. Bu yapay kokular hem özel bölgeniz pH dengesi ile oynar hem de enfeksiyon kapmanıza yol açma tehlikesini barındırıyor.

Aynı zamanda tuvalet kağıdı ile silmek, pisliğe ait mikropları el ve tırnaklarınıza bulaşması demek oluyor. Öyle ki, tuvalet kağıdı kullanmak uzun vadede üreme sorunlarına dahi sebep olabiliyor.