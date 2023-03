At eti mi yiyoruz yoksa dana eti mi? BU YÖNTEMLE AYIRIN! Dana eti ile at etini ayırmak için birkaç dikkat etöeniz özellik var. Bu özelliklere haklim olursanız, gittiğiniz kasaplar tarafından da kandırılmamış olursunuz. Peki, At eti dana etinden nasıl ayrılır?

Et tüketmek oldukça önemli. Zaten Türk kültüründe de etin önemi bir hayli büyük. Uzun yıllardır et tüketen ve gücünü bundan alan Türkler, günümüzde de et tüketimi konusunda hassas. Ancak etin kaliteli ve sağlıklı olanını tüketmek gerekiyor. Son zamanlarda "yapay et" ortalığa çıkmaya başladı. Bu yapay et konusuna gelene kadar, at eti mi yoksa dana eti mi yiyoruz bunu ayırmak gerekiyor. Bu iki et türünü birbirinden ayırmak için bazı püf noktalarına dikkat edilmelidir. Kasaplara gitmeden önce bu detaylara dikkat ederseniz, kandırılma olasılığınız düşecektir. Peki, At eti dana etinden nasıl ayrılır? İşte yanıtı! At eti mi yiyoruz yoksa dana eti mi? At eti tam olarak kırmızı renge sahip olmamakla birlikte koyu kahverengi bir renge sahiptir. Daha çok ciğere benzeyen bir görüntüsü vardır. Bu yüzden aldığınız etin fazla koyu olmasından kaçının. Dana eti ise daha açık renktedir. Etleri birbirinden ayırmanın bir diğer yolu ise sertlik derecelerine bakmaktır. At ve eşek eti dana etine göre daha serttir ve çiğnenmesi zordur. Ancak dana etini yemek çok daha kolaydır. Eğer aldığınız eti çiğnemekte çok büyük bir zorluk çekiyorsanız bu etin at ya da eşek eti olması muhtemeldir. Etlerin üzeridenki yağ tabakası da yine ayrıt etme noktasında büyük bir rol oynuyor. At ve eşek etinin üzerinde bulunan yağ tabakası dana etine göre daha sarı ve kalındır. Dana etinde ise yağ tabakası beyazdır.