Atama kararları Resmi Gazete'de! (24.08.2023) Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 25 Ağustos 2023 Perşembe tarihli Resmi Gazete yayınlandı. İşte Resmi Gazete'nin son kararları...

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Resmi Gazete'nin yeni çıkan sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor...

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 24 Ağustos Perşembe 2023 tarihli ve 31911 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları da belli oldu.

Peki, 24 Ağustos 2023 Resmi Gazete sayısında neler var?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1718 (2006) Sayılı ve Müteakip Kararları ile 2231 (2015) Sayılı Kararının Uygulanması Hakkındaki 24/2/2021 Tarihli ve 3578 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki EK-I Sayılı Listede Yer Alan Bazı Kişi ve Kuruluşlara Ait Bilgilerin İlişik Listede Belirtildiği Şekilde Güncellenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7510)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/388, 389, 390, 391, 392)

YÖNETMELİKLER

–– 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Pembekurt ile Mücadele Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

KURUL KARARI

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/08/2023 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/18742] Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları