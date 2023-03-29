ATM başına gelir gelmez bakın! Sonradan pişmanlık ne fayda...Kontrol eden parasını koruyor... Günümüzde banka hesabı olup da ATM'den işlem yapmayan vatandaş neredeyse yok. Dolayısıyla dolandırıcıların göz bebeği de ATM'ler oluyor. Bankamatik başına gelince kontrol etmeniz gereken detay, paranızı korumanızı sağlıyor.

Günümüzde dijital bankacılık hizmetlerinin oldukça gelişmesiyle artık birçok işi internet üzerinden yapabiliyoruz. Ancak yine de ATM'ler, binlerce banka müşterisi tarafından kullanılıyor.

Eğer bir bankada hesabınız varsa, mutlaka banka kartınız veya kredi kartınız da vardır. Bu kartları kullanarak ATM'lerden para çekebilirsiniz.

Para çekilen bankamatikler, hırsızların da dört gözle izlediği yerler halinde. Birçok dolandırıcılık düzeneği ile ATM'den hırsızlık vakaları yaşanabiliyor.

ATM'lerde gördüğünüz ve kartınızı yerleştirdiğiniz bölüm de aslında yeri geldiğinde dolandırıcıların büyük oyununun bir parçası olabiliyor.

ATM dolandırıcılığı

ATM'ye yerleştirilen gizli kameralar ile şifreyi öğrenen hırsızlar, hesapları ele geçirebiliyor. Bu nedenle ATM başına gelince kontrol etmek gereken bazı noktalar var.

Bankaların yerleştirdiği kameralar haricinde ünite üzerinde fazladan bir parça olup olmadığına bakılmalıdır.

Her bankamatikte denk gelebileceğiniz bu tarz düzenekleri fark etmeme ihtimalinize karşı, şifrenizi elinizi kapatarak girmeyi unutmayın.