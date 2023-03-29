ATM başına gelir gelmez bakın! Sonradan pişmanlık ne fayda...Kontrol eden parasını koruyor...

Günümüzde dijital hizmetlerinin oldukça gelişmesiyle artık birçok işi internet üzerinden yapabiliyoruz. Ancak yine de ATM'ler, binlerce banka müşterisi tarafından kullanılıyor.

Eğer bir bankada hesabınız varsa, mutlaka banka kartınız veya kredi kartınız da vardır. Bu kartları kullanarak ATM'lerden çekebilirsiniz.

Para çekilen bankamatikler, hırsızların da dört gözle izlediği yerler halinde. Birçok düzeneği ile ATM'den hırsızlık vakaları yaşanabiliyor.

ATM'lerde gördüğünüz ve kartınızı yerleştirdiğiniz bölüm de aslında yeri geldiğinde dolandırıcıların büyük oyununun bir parçası olabiliyor.

ATM başına gelir gelmez bakın! Sonradan pişmanlık ne fayda...Kontrol eden parasını koruyor...

ATM dolandırıcılığı

ATM'ye yerleştirilen gizli kameralar ile şifreyi öğrenen hırsızlar, hesapları ele geçirebiliyor. Bu nedenle ATM başına gelince kontrol etmek gereken bazı noktalar var.

ATM başına gelir gelmez bakın! Sonradan pişmanlık ne fayda...Kontrol eden parasını koruyor...

Bankaların yerleştirdiği kameralar haricinde ünite üzerinde fazladan bir parça olup olmadığına bakılmalıdır.

ATM başına gelir gelmez bakın! Sonradan pişmanlık ne fayda...Kontrol eden parasını koruyor...

Her bankamatikte denk gelebileceğiniz bu tarz düzenekleri fark etmeme ihtimalinize karşı, şifrenizi elinizi kapatarak girmeyi unutmayın.

ATM başına gelir gelmez bakın! Sonradan pişmanlık ne fayda...Kontrol eden parasını koruyor...