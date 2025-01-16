ATM’lerde yeni dönem: Para çekme işlemlerinde limitler değişti!

Haber Merkezi

Bankacılık işlemlerinde herhangi bir zaman kısıtlaması olmadan işlemlerinizi daha ve hızlı yapmanıza olanak tanıyan ATM cihazlarında yeni düzenlemeler devreye girdi.

2024’ün son günlerinde para çekme limitlerinde değişiklik olacağına dair bilgilendirmelerin ardından 1 Ocak 2025 itibari ile çoğu banka para çekme limitlerinde değişikliğe gitti.

İlgili güncellemelerin öncesinde 10 bin TL olan limitlerin bazı bankalarda 15 bin TL'ye, bazı bankalarda ise 20 bin TL'ye kadar çıkarıldığı açıklanmıştı.

8 BİN LİRANIN ÜSTÜNE EK ÜCRET İSTENİYOR

ATM para çekme limitlerinde yapılan güncellemelerin ardından çok sayıda vatandaş kamu bankalarından 8 bin liranın üzerinde nakit çekimi yapamadıklarını belirtti.

Öte yandan ATM'den 8 bin liranın üzerinde para çekmek isteyen vatandaşlara ek ücret talep edildiği bildirildi.

Düzenlemeler yalnızca ATM'den nakit çekme limitleriyle sınırlı kalmayarak aynı zamanda bankaların mobil uygulamaları üzerinden QR kod kullanarak gerçekleştirilen para çekme işlemlerindeki limitler de artırıldı.