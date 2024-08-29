ATV futbolseverleri ekran başına kitleyecek! İşte şifresiz yayınlanacak o maç... ATV, Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında oynayacağı St Gallen müsabakasını şifresiz olarak ekrana getirecek.

Editör: Salih Demirgan

UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam ediyor.

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda St Gallen ile 0-0 berabere kaldı.

Bordo mavililer taraftarının desteğiyle St Gallen engelini aşarak adını gruplara yazdırmak istiyor.

Futbolseverler, Trabzonspor ile St Gallen arasında oynanacak maçın hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

İşte, Trabzonspor - St Gallen maçının detayları...

Trabzonspor - St Gallen maçı ne zaman?

Trabzonspor - St Gallen maçı 29 Ağustos Perşembe (bugün) günü saat 20:00'de başlayacak.

Trabzonspor - St Gallen maçı ATV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.