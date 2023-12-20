ATV’den şok karar! Sevilen dizinin final tarihi belli oldu… ATV ekranlarında seyirciyle buluşan o dizi için final kararı alındı. Reytinglere yenik düşen dizinin final yapcağı izleyenlerini üzdü…

ensonhaber.com

Geçtiğimiz haftalarda ATV ekranlarında seyirci ile buluşan ‘Altın Kafes’ dizisi için alınan karar izleyicilerini şaşırttı. Başrollerinde Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu ve Hayal Köseoğlu’nun yer aldığı dizinin final kararı sevenlerini üzdü.

Gazeteci Biren Altundaş’ın haberine göre, ATV'nin iş insanı Onur Beyoğlu'yla öğretmen Zeynep'in hikayesi anlatan dizisi Altın Kafes erken final kararı aldı. Her hafta pazar akşamları ekrana gelen dizinin final tarihi ve yerine gelecek dizi belli oldu.

ATV’den beklenmedik karar…

ATV, Pazar akşamları seyirciyle buluşan Altın Kafes için ani bir şekilde final kararı aldı.

Dizinin yayın serüveni çok kısa süren Altın Kafes ARC yapımıydı. Yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş’ın oturduğu dizide, Aytaç Şaşmaz (Onur), Şifanur Gül (Zeynep), Ebru Cündübeyoğlu (Nalan), Hayal Köseoğlu (Ahu), Hilmi Cem İntepe (Cihan) ve Murat Kılıç’ı (Ayhan) gibi başarılı oyuncular yer alıyordu.

Yerine getirilecek olan dizi belli oldu…

31 Aralık'ta son bölümü ile yayınlanacak olan Altın Kafes’in final yapmasıyla birlikte kanal Yıldızlar Bana Uzak dizisini izleyeler ile buluşturacak.