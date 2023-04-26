AUZEF ara sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF ara sınav takvimi.. AUZEF 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemi ara sınavlarının yapılacağı tarih merak ediliyor. Peki ara sınavlar hangi tarihlerde yapılacak? İşte yanıtı..

AUZEF 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi ara sınavları hakkında aramalar hız kazandı. Bilindiği üzere ara sınavların online yapılacağı açıklandı.

Sınava girecek olan öğrenciler sınavların ne zaman yapılacağını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.

Online yapılacak olan 2022-2023 AUZEF ara sınavı hakkında en çok araştırılan konu sınav tarihi oldu.

Peki, AUZEF ara sınavları ne zaman yapılacak? İşte AUZEF ara sınav takvimi..

AUZEF ara sınavları ne zaman yapılacak?

AUZEF 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları 29 Nisan 2023 ve 07 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ara sınavlarda her bir ders için öğrencilere 20 adet çoktan seçmeli soru sorulacak ve 30 dakika sınav süresi verilecektir.