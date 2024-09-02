Avrupa Ligi'nde en zor kurayı çeken takımlar listelendi! İşte, en zor kurayı çeken takımlar... UEFA Avrupa Ligi'nde en zor kurayı çeken takımlar listelendi. Kura çekiminde Türk takımlarının sıralaması şaşırttı. O Türk takımı en zor kura sıralamasında dördüncü sıraya yerleşti.

Editör: Seda Yeşilyurt

UEFA ligine katılan takımlar, ELO ranking (Yetenek derecelendirme) sistemine göre, UEFA Avrupa Ligi'nde en zor kurayı çeken takımlar belirlendi.

Sıralamada yer alan Türk takımlarından biri en zor kurayı çeken 4. takım olurken, bir diğeri ise en kolay kurayı çeken takım olarak gösterildi.

'Terhorism' isimli X hesabından yayınlanan tabloya göre UEFA Avrupa Ligi'nde en zor kurayı çeken takımlar sıralaması bakın ne şekilde oldu.

EN ZOR KURAYI ÇEKEN TAKIMLAR...

1- IF Elfsborg - Zorluk derecesi ortalama: %80

RAKİPLER: Roma, Tottenham (D), Braga, AZ (D), Qarabağ, Galatasaray (D), Nice, Athletic Bilbao (D)

2- Dynamo Kiev - Zorluk derecesi ortalama: %63

RAKİPLER: Lazio, Roma (D), Ferençvaroş, Sociedad (D), Viktoria P., Galatasaray (D), RFS, Hoffenheim (D)

3- Bodo/Glimt - Zorluk derecesi ortalama: %61

RAKİPLER: Porto, Man United (D), Maccabi, Braga (D), Qarabağ, Union SG (D), Beşiktaş, Nice (D)

4- Fenerbahçe - Zorluk derecesi ortalama: %60

RAKİPLER: Manchester United, Slavia Prag (D), Lyon, AZ (D), Union SG, Midtjylland (D), Athletic Bilbao, Twente (D)

5- Union SG - Zorluk derecesi ortalama: %60

RAKİPLER: Roma, Rangers (D), Braga, Fenerbahçe (D), Bodo, Midtjlland (D), Nice, Twente (D)

6- Lazio - Zorluk derecesi ortalama: %58

RAKİPLER: Porto, Ajax (D), Sociedad, Braga (D), Ludogorets, Dinamo Kiev (D), Nice, Twente (D)

7- Ludogorets Razgrad - Zorluk derecesi ortalama: %57

RAKİPLER: Slavia, Lazio (D), AZ, Lyon (D), Midtjylland, Viktoria P. (D), Athletic, Anderlecht (D)

8- Braga - Zorluk derecesi ortalama: %57

RAKİPLER: Lazio, Roma (D), Maccabi, Olympiakos (D), Bodo, Union SG (D), Hoffenheim, Elfsborg (D)

9- Viktoria Plzen - Zorluk derecesi ortalama: %56

RAKİPLER: Man United, Frankfurt (D), Sociedad, PAOK (D), Ludogorets, Dinamo Kiev (D), Anderlecht, Athletic Bilbao(D)

10- Porto - Zorluk derecesi ortalama: %56

RAKİPLER: Manchester United, Lazio (D), Olympiakos, Maccabi (D), Midtjylland, Bodo (D), Hoffenheim, Anderlecht (D)

25- Beşiktaş - Zorluk derecesi ortalama: %46

RAKİPLER: Frankfurt, Ajax (D), Maccabi, Lyon (D), Malmö, Bodo/Glimt (D), Athletic Bilbao, Twente (D)

36- Galatasaray - Zorluk derecesi ortalama: %29

RAKİPLER: Tottenham, Ajax (D), PAOK, AZ Alkmaar (D), Malmö (D), Dinamo Kiev, Elfsborg, RFS (D)