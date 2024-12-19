Avrupa’da tamamen yasaklandı! Dünyanın en tehlikeli peyniri olarak biliniyor

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Sağlık açısından taşıdığı tehditler nedeniyle Avrupa Birliği tarafından yasaklanan “Casu Marzu” peyniri Sardunya’nın ünlü Pecorino Sardo peynirinin bir çeşidi olarak bilinse de içeriğinde barındığı fermente solucanlar nedeniyle dünyanın en tehlikeli peyniri unvanını taşıyor.

Guinness Rekorlar Kitabı’nda da yer alan peynir sağlık açısından taşıdığı tehlikeler nedeniyle satışı tamamen yasaklanan ürünler arasında yer alıyor.

Bu peynirin üretiminde kullanılan Piophila casei sineği, peynirin olgunlaşma sürecinde yumurtalarını bırakır ve çıkan solucanlar, peynirin yapısını değiştirerek ona kremamsı bir doku ve keskin bir tat kazandırır. Bu dönüşüm sırasında ortaya çıkan "Lagrima" adı verilen sıvı ise peynirin dışına akar.

Bahsedilen içeriği nedeniyle oldukça sağlıksız olan bu peynir Avrupa Birliği tarafından resmi satışının tamamen yasaklandığı gıdalar arasında yer alıyor.

KARABORSA DIŞINDA SATILMIYOR!

Üretim süreci uzun ve solucanlar içerdiği için Avrupa'da yasaklanan bu peynir hâlâ Sardunya'da üretilse de, sadece karaborsada satılabiliyor.

Bu peynir, genellikle yerel ekmek Pane Carasau ve Sardunya'nın ünlü kırmızı şarabı Cannonau ile birlikte tüketilebiliyor.

Her ne kadar 2005 yılından bu yana Avrupa Birliği tarafından yasaklanmış olsa da "Casu Marzu", Sardunya'nın iç bölgelerinde hala rağbet görmekte.

Satışının yasak olması nedeniyle Casu Marzu peynirinin üretimini yapan kişiler ise kimlikleri gizli tutuluyor.