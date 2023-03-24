Avrupa'da Türk derbisi: Fenerbahçe-Vakıfbank yarı final maçı ne zaman, saat kaçta? CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları tamamlandı. Eczacıbaşı, VakıfBank ve Fenerbahçe Opet adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe-Vakıfbank yarı finalde eşleşti. Voleybol tutkunları maça dair detayları sorguluyor. Peki, Fenerbahçe-Vakıfbank CEV yarı final maçı ne zaman, saat kaçta? İşte ayrıntılar...

Türk voleybolu, Avrupa'ya damgasını vurmaya devam ediyor. 2023 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde mücadele eden üç temsilcimiz Fenerbahçe, Eczacıbaşı ve Vakıfbank yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Avrupa Ligi yarı finalinde eşleşmeler de tamamlandı. Kura çekimi akabinde Fenerbahçe Opet'in rakibi Vakıfbank SK oldu. Voleybol severlerin merakla takip ettiği Fenerbahçe-Vakıfbank CEV yarı final maçı detayları araştırılıyor. Peki, CEV yarı final Fenerbahçe-Vakıfbank voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maç ayrıntıları... Fenerbahçe-Vakıfbank CEV yarı final maçı ne zaman? 2023 CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmelerinde oynanacak olan maçların tarihi ve saati henüz açıklanmadı.