Ayak ağrısından eser kalmıyor, sıcak suya 1 kaşık o tuzdan atmak yetiyor... Ayak ağrılarınıza şifa olacak tuz meğer sofra tuzu değilmiş. Sıcak suyu bir kaşık ekleyeceğiniz o tuz ne ağrı bırakıyormuş ne yorgunluk...

Editör: Seda Yeşilyurt

Ayaklarınız vücut sağlığınızı korumada en önemli noktaların başında yer alır. Çeşitli nedenlerde kaynaklanan ayak ağrıları hayat kalitesini etkileyen faktörler arasında yer alır.

Ayak ağrılarını geçirmek için ise çeşitli doğal yöntemler bulunur. Uygulanan bu doğal yöntemler sadece ayak ağrılarınızı geçirmekle de kalmaz aynı zamanda sağlığınız için adeta bir şifa deposu olur.

Ayak ağrılarından kurtulmak için evlerde yaygın olarak tuzlu su yöntemi kullanılır. Söz konusu olan bu yöntemde ise meğer yıllardır yanlış tuz ile uygulanıyormuş.

SOFRA TUZU KONULMAMASI GEREKİOYORMUŞ...

Ayaklarda yaşanan çeşitli sorunlar ve ayak ağrıları için yaygın olarak uygulanan tuzlu su yöntemi suya sofra tuzu karıştırılarak uygulanır. Ancak konulması gereken tuz sofra tuzu değil epsom tuzu olmalıymış.

Sıcak suya ekleyeceğiniz 1 kaşık epsom tuzu, kasları gevşetici ve iltihaplanmayı azaltıcı etkisiyle ağrıdan eser bırakamayacak.

Aynı zamanda arındırıcı etkiye sahip olan epsom tuzu ayaklarınızdaki ölü derinin atılmasında ve kötü kokunun giderilmesinde de oldukça etkili olacaktır.