Ayakkabınızın içine boca edin, artık ayaklarınıza vurmayacak Genellikle yeni alınan ayakkabıların ayaklara vurması, birçoğumuzun başına gelen bir durum. Ayakkabı vurmasını önleyen mucizevi bir yöntemle geldik. Ayakkabınızın içine bunu dökerseniz…

ensonhaber.com

Günlük hayatın getirdiği yoğunluk ve stres, sıklıkla ayaklarımızın üzerinde hissedilen rahatsızlıklara sebep olabiliyor.

Bu noktada ayaklarımızı rahat ettirecek doğru ayakkabı seçimi büyük bir önem taşıyor.

Ayak sağlığını korumak ve rahat bir gün geçirebilmek için ayakkabı seçiminde rahatlık ve uygunluk ön planda olmalıdır. Ancak, bazen seçilen ayakkabılar zamanla rahatsızlık verebilir.

Ayakkabının vurmasını engellemek için öncelikle doğru numarayı seçmek, ayağın anatomisine uygun olan bir model tercih etmek önemlidir.

Bununla birlikte, ayakkabının vurmasını engellemek için kullanılabilecek pratik yöntemler de bulunuyor.

Özellikle yeni ayakkabılar giyerken, dar alanlarda veya sıkışık durumlarda kullanılan bu iki yöntem, ayakkabının vurmasını engelleyecek.

Bebek pudrası dökün

Ayağınıza vuran ayakkabıların içerisine bebek pudrasını boca edin. Pudra sürtünmeyi azaltarak ayağınızın yara olmasını engelleyecektir.

Ayrıca kokulu pudra tercih ederseniz, ayakkabınızın içerisinde oluşan kötü kokuların önüne geçmesine de yardımcı olacaktır.

Vazelin sürün

Eğer ayakkabılarınız ayağınıza vuruyorsa, ayak parmaklarınıza ve topuğunuza vazelin sürün. Böylece ayaklarınız yumuşayacak ve ayakkabınızın ayağınıza vurmasına engel olacak. Cildiniz nemlenecek ve yara oluşumunu engelleyecek.