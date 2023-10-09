Ayçiçek yağında büyük indirim! Tarım Kredi marketlerinde hangi ürünler indirimde? 6-19 Ekim indirimli ürünler Tarım Kredi market 6 Ekim ile 19 Ekim tarihleri arasında seçili ürünlerde büyük indirime gidildiğini açıkladı. İşte Tarım Kredi marketlerindeki indirimli ürünler..

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Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Tarım Kredi ortaklarından alınan doğal ve kaliteli ürünleri işleyerek veya işleterek Tarım Kredi Kooperatiflerinin yanı sıra Kooperatif Marketleri aracılığı ile tüketicilere ulaştırıyor.

İlk şubesi Mart 2017’de açılan ve başlangıçta fiyat dengesi sağlamak amacıyla büyük şehirlerde teşkilatlanan Kooperatif Marketler, tüketicilere daha yaygın bir ağ ile hizmet sunabilmek adına yurt genelinde şube sayısını artırmaya devam etmektedir.

Türkiye'nin dört bir yanında açılan yeni marketleri ile vatandaşlara en uygun fiyatlı ürünleri sunmayı hedefleyen Tarım Kredi marketleri 6 Ekim ile 19 Ekim tarihleri arasında bazı ürünlerde indirim yapma kararı aldı.

Tarım Kredi Kooperatif Market, seçili ürünlerde fiyatların indirildiğini açıkladı.

Büyük indirimin başladığını duyuran Tarım Kredi marketleri Ayçiçek yağı fiyatı ile dikkat çekti.

Ayçiçek yağında büyük indirim

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 1 litre ayçiçek yağı 39 TL'den satışa sunuldu.

İndirimli fiyat 6-19 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak.

Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek indirimli ürünleri öğrenebilirsiniz.

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