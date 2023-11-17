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AYEDAŞ - BEDAŞ açıkladı: İstanbul'da büyük elektrik kesintisi başladı....

AYEDAŞ - BEDAŞ açıkladı: İstanbul'da büyük elektrik kesintisi başladı.... İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki elektrik kesintilerine AYEDAŞ ile BEDAŞ'ın sitelerinden ulaşabiliyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ günlük olarak kesintileri yayınlıyor. Peki, İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi var?