Aylarınızda o belirtiler varsa dikkat! Meğer kalp hastalıklarının habercisiymiş... Damar hattının en yoğun olduğu bölge olan ayaklar meğer kalp sağlığı hakkında da ipuçları veriyormuş. Ayaklarınızda ki o belirtiler kalp sorunlarına işaret edebiliyormuş...

Editör: Seda Yeşilyurt

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) vücuttaki sağlık sorunlarına tanı koymak için bakılması gereken noktanın ayaklar olduğunu belirtiyor.

Damar hattının en yoğun olduğu noktalar özellikle de kalp sağlığına dair çeşitli ipuçları verebiliyormuş.

Uzmanlar, ayaklarda ortaya çıkacak sorunların kalp sağlığı için tetikleyici olabileceğini belirtirken, hasta bir kalbe işaret eden ayak sorunları tek tek sıraladı.

BU İŞARETLER VARSA DİKKAT!

Uzmanların ayak sağlığınızı sık aralıklarla kontrol etmenizi ve sık yaşanan o sorunların meğer o sorunların habercisi olabileceğini kaydetti.

Hemen herkesin şikayetçi olduğu ancak bazı kişilerde daha sık gözüken ayakların sıklıkla soyulması ve topuk kısmında oluşan çatlarlar nefes alıp- verme işleminde bir sorun olduğunun işareti olabiliyormuş.

Ayakların altında özellikle tek bir bölgede yoğun şekilde toplanmış kan görülmesi son yıllarda yaygın olarak görülmeye başlanan Kalp Ritim Bozukluğu yani aritmi için öncü bir mesaj olabiliyormuş.

Sizde bu gibi sorunlardan şikayetçiyseniz bir uzamana danışmakta ve ilgili tetkikleri yaptırmanız sağlığınız için oldukça faydalı olacaktır.