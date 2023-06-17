AYT sınavı ne zaman? 2023 AYT sınavı kaçta başlıyor ve bitiyor? AYT sınavı hakkında aramalar hız kazandı. İkinci oturum olan AYT sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İşte AYT sınavı hakkında detaylar..

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan TYT bugün gerçekleştirildi. Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan TYT sınavı saat 10:15'te başladı saat 13:00'da tamamlandı. TYT sınavının tamamlanmasının ardından gözler ikinci oturum olan AYT sınavına çevrildi. AYT'ye girecek adaylar sınavın ne zaman yapılacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. AYT sınavında adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri bölümünden 160 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. Peki, AYT sınavı ne zaman yapılacak? İşte AYT sınavı hakkında merak edilenler.. AYT sınavı ne zaman? Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı 18 Haziran (yarın) Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav sabah saat 10.15'te başlayacak. 160 sorunun yer alacağı sınavda adaylara 180 dakika süre verilecek.