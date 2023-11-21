Ayva çekirdeklerini suda bekletirseniz... Mevsim meyvelerinden ayva, çekirdekleriyle bile işe yarıyor. Ayva çekirdeklerini değerlendirme yöntemini sizler için araştırdık.

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Tezgahlarda yerini alan ayva meyvesi, yemesi zor olsa da lezzetli ve faydalıdır.

Ayvanın kendisi bir yana kabukları ve çekirdekleri de kullanılmaktadır.

İçerisinde A, B ve C vitaminleri, besin lifi, potasyum, bakır, selenyum, çinko, fosfor, kalsiyum, demir ve magnezyum gibi mineraller bulunan ayva, cilt bakımında da tercih edilmektedir.

Ayva çekirdekleri nasıl değerlendirilir diye merak edenler için inanılmaz tarifi veriyoruz!

Ayva jeli yapın

İlk olarak ayvaların çekirdeklerini çıkarın.

Çıkarılan çekirdekleri bir bardak suya koyup 1 gece dinlendirin.

Ertesi gün su jel kıvamını alacaktır.

Vücutta birçok olumlu etkisi bulunmakta olan ayva çekirdeği jelini cildiniz de hemen hemen her bölgeye uygulayabilirsiniz.

Ayva jeli, güneş yanığı ve egzama gibi cilt problemlerinin hafiflemesine yardımcı olur.