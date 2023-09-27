B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat! Yeni dönem başlıyor! 125 cc'nin altındaki motorlar.. 125 cc'nin altındaki motorların B Sınıfı ehliyet ile kullanılabilmesinin önünü açan düzenlemede sona gelindi. İşte detaylar..

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125 cc'nin altındaki motorların B Sınıfı ehliyet ile de kullanılabilmesine olanak sağlayacak düzenlemede sona gelindi.

Ulaştırma ve Alt yapı Bakanlığı, İçişleri bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmanın tamamlanmasının ardından Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılacak yeni düzenleme ile yakın bir zamanda B sınıfı ehliyetle 125 cc’ye kadar motosikletlerin kullanılabilmesi bekleniyor.

Yetkililer çalışmaları devam eden bu yönetmeliğin en geç 2023 yılı sonuna kadar yayınlanmasının öngörüldüğünü dile getiriyor.

Ehliyeti değiştirmeye gerek yok

Yayınlanması öngörülen yönetmelikte B sınıfı ehliyete sahip sürücülerin herhangi bir sürücü kursundan "motosikletler için uygulama direksiyon eğitimi alması" şartınının olmasının öngörüldüğünü vurgulayan Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, şunları söyledi; "Eğitim sınav şeklinde değil. Sadece direksiyon eğitimi şeklinde olması öngörülüyor. Eğitim alan kişinin sürücü belgesi otomatik olarak akredite olacak. Eğitimi alan bu kişiler sürücü belgesini değiştirmesine gerek kalmadan 125 cc’ye kadar olan motosikletleri herhangi başka bir işleme gerek kalmadan kullanabilecek."

Yaş sınırı olmayacak

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, yürürlüğe girmesi beklenen yönetmelikte yaş sınırı bulunmadığını ifade ederek, bununla birlikte Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yaş sınırını ayrıca değerlendirdiğini söyledi.

E-Ticaret kuruluşlarından herhangi birine kayıtlı olan sürücülerin bu düzenlemeden yararlanamayacağını söyleyen Öztürk, "Çalışmalar hızla devem etmekte olup yönetmeliğin en geç 2023 yılı içinde yayınlanacağını bekliyoruz" dedi.